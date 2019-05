Die US-Bank JPMorgan hat DWS nach Übernahmespekulationen von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 35 Euro angehoben. Eine mögliche Übernahmeprämie für den Kauf der Fondsgesellschaft sei immer noch nicht ausreichend in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktien seien immer noch niedriger bewertet als der Sektor. Der Experte hob zudem die Gewinnerwartungen an, um höherer Erträge und geringerer Kosten zu reflektieren. Die Deutsche-Bank-Tochter zeige mittlerweile mehr Kostendisziplin./mis/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 19:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 00:36 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000DWS1007