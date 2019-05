Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen von 35 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei für den Online-Modehändler gemischt verlaufen, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Trend bei der Bruttomarge sei positiv, das bereinigte operativen Ergebnis habe aber vom späteren Osterfest profitiert. Auf die langfristige Profitabilität blickt der Experte nun optimistischer als zuletzt. Schlüssel dazu seien das Partnerprogramm sowie das Geschäft mit Logistik-Lösungen und Marketing-Dienstleistungen./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 19:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0162 2019-05-07/22:25

ISIN: DE000ZAL1111