Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Entscheidung des Konsumgüterkonzerns für Investitionen zulasten der Margen sei richtig, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Wende herbei zu führen sei aber nicht leicht und dürfte auch Zeit brauchen. Das erste Quartal habe seine bisherige vorsichtige Haltung dazu untermauert./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 14:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / 14:41 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0163 2019-05-07/22:38

ISIN: DE0006048432