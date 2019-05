Progress-Werk Oberkirch AG: PWO meldet Zahlen für das erste Quartal 2019 DGAP-News: Progress-Werk Oberkirch AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Progress-Werk Oberkirch AG: PWO meldet Zahlen für das erste Quartal 2019 08.05.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Geschäftsentwicklung im Rahmen der Planungen - Alle Auslandsstandorte liefern positive EBIT-Beiträge - Weiterhin herausforderndes Marktumfeld erwartet Oberkirch, 8. Mai 2019 - Das aktuell sehr anspruchsvolle Marktumfeld hat die Geschäftsentwicklung des PWO-Konzerns im ersten Quartal 2019 geprägt. In besonderem Maße hiervon tangiert ist unser deutscher Standort. Umso bedeutender und zufriedenstellender ist es, dass mittlerweile alle unsere Auslandsstandorte profitabel sind. So arbeitet der tschechische Standort unverändert erfolgreich und ertragsstark. Auch aus unseren Standorten in China und Mexiko kommen inzwischen deutlich positive EBIT-Beiträge. Lediglich der kanadische Standort liegt derzeit wie erwartet vorübergehend unter Vorjahr. In den ersten drei Monaten 2019 beliefen sich die Umsatzerlöse im Konzern auf 118,0 Mio. EUR (i. V. 122,8 Mio. EUR) und die Gesamtleistung auf 123,8 Mio. EUR (i. V. 124,7 Mio. EUR). Das EBIT vor Währungseffekten betrug 6,1 Mio. EUR (i. V. 7,4 Mio. EUR) und inklusive Währungseffekten 5,9 Mio. EUR (i. V. 7,5 Mio. EUR). Das Periodenergebnis bzw. das Ergebnis je Aktie ermäßigten sich auf 3,2 Mio. EUR (i. V. 4,0 Mio. EUR) bzw. 1,03 EUR (i. V. 1,29 EUR). Der Rückgang des EBIT und des Periodenergebnisses in den ersten drei Monaten 2019 gegenüber dem Vorjahr ist überzeichnet, da das erste Quartal 2018 die mit deutlichem Abstand ertragsstärkste Periode des vergangenen Geschäftsjahres war. Vor dem Hintergrund der Branchenentwicklung und unter Berücksichtigung des starken ersten Vorjahresquartals lag die Entwicklung der Umsatzerlöse und des EBIT vor Währungseffekten in den ersten drei Monaten im Rahmen der Planungen. Die nächsten Quartale werden jedoch herausfordernd bleiben. Wir haben daher bei unseren Kostensenkungsmaßnahmen nachgesteuert und werden dies im Jahresverlauf weiter tun. Die positiven Wirkungen aus diesen Anstrengungen sollen dazu führen, dass wir unsere Umsatz- und EBIT-Ziele für dieses Jahr erreichen. Wir bestätigen daher unsere Prognose einer Stabilisierung der Umsatzerlöse auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2018 bei 480 - 490 Mio. EUR und des EBIT vor Währungseffekten bei 18 - 19 Mio. EUR. Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand Unternehmensprofil PWO PWO ist Partner der globalen Automobilindustrie bei der Entwicklung und Fertigung anspruchsvoller Metallkomponenten und Subsysteme in Leichtbauweise. Im Laufe der 100jährigen Geschichte seit der Unternehmensgründung im Jahre 1919 hat der Konzern ein einzigartiges Know-how in der Umformung und Verbindung von Metallen aufgebaut. Mit unserer Expertise im kostenoptimierten Leichtbau tragen wir zu umweltfreundlichem Fahren und zu höherer Reichweite bei. Sämtliche der mehr als 1.000 Produkte des Konzerns dienen der Sicherheit und dem Komfort im Automobil. Mehr als 90 Prozent des Umsatzes sind unabhängig von der Art des Fahrzeugantriebs. Rund 3.400 Beschäftigte auf drei Kontinenten, an fünf Produktions- und vier Montagestandorten sorgen für höchste Liefertreue und Lieferqualität. 08.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Progress-Werk Oberkirch AG Industriestraße 8 77704 Oberkirch Deutschland Telefon: +49 (0)7802 84-347 Fax: +49 (0)7802 84-789 E-Mail: ir@progress-werk.de Internet: www.progress-werk.de ISIN: DE0006968001 WKN: 696800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 808035 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808035 08.05.2019 ISIN DE0006968001 AXC0091 2019-05-08/08:02