London (ots/PRNewswire) - Die Organisation Global Student Accommodation (GSA), die bereits im 2. Jahr den BAFTA Student Film Awards unterstützt, kündigte die Einführung des BAFTA-GSA Short Film Commissioning Grant an. Das psychische Wohlergehen junger Menschen hat direkte Auswirkungen auf die von der GSA errichteten weltweiten Studentengemeinschaften. Daher hofft man, dass die gemeinsame Initiative den Filmschaffenden eine Plattform bietet, dass das Thema, wie die psychische Gesundheit von 15 bis 25-jährigen verstanden wird, mehr Aufmerksamkeit erhält und Veränderungen gefördert werden.



Das mit 12.000 USD dotierte Kommissionsstipendium wird an einen oder mehrere studentische Filmschaffende auf der Shortlist der BAFTA Student Film Awards vergeben. Die ausgezeichneten Studenten müssen mit dem Geld einen Film zum Thema psychische Gesundheit drehen und erhalten während der Projektlaufzeit kreatives und strategisches Gesamtfeedback von der BAFTA.



Die Jurymitglieder möchten originelle Konzepte auszeichnen, die nicht nur das psychische Wohlergehen junger Menschen als zentrales Thema haben, sondern auch durch eindringliche Geschichten fesseln, die eigene Ansätze zur Bewältigung des Themas enthalten. Die Teilnehmer werden ermutigt, sich Gedanken zu machen, wie das psychische Wohlergehen Leben und Beziehungen beeinflusst und wie durch positive Bewältigungsstrategien Stress und Ängste abgebaut werden können.



Nicholas Porter, Gründer und Vorsitzender der Global Student Accommodation Group (GSA) sagte: "Die verantwortungsbewusste Generation Z erstaunt die Welt immer wieder von Neuem durch ihr politisches und soziales Engagement und ihr Ziel, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Psychische Gesundheit und das Wohlergehen von Studenten sind die Basis für den Erfolg dieser und künftiger Generationen. Wir hoffen, mit dem BAFTA-GSA Short Film Commissioning Grant in Höhe von 12.000 USD, der für Kurzfilmprojekte zum Thema psychisches Wohlergehen von 15-25-jährigen vergeben wird, die Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema weiter zu steigern. Wir freuen uns darauf, die künftigen Preisträger zu unterstützen und hoffen, dass sie von der BAFTA wertvollen kreativen und strategischen Input bekommen."



"Wir sind sehr stolz auf unsere ganzjährige ungebrochene Unterstützung aufstrebender studentischer Filmschaffender", meinte Chantal Rickards, CEO von BAFTA LA. "Wir freuen uns, dieses Jahr nicht nur die Erfolge der Studenten auszuzeichnen, sondern mit dem BAFTA-GSA Commissioning Grant auch ein förderungswürdiges studentisches Filmprojekt zu unterstützen. Psychische Gesundheit und Wohlbefinden werden weltweit nach wie vor unterschätzt. Wir sind zuversichtlich, dass die talentierten jungen Filmemacher auf der Shortlist der BAFTA Student Film Awards fantasievolle, aussagekräftige und ansprechende Möglichkeiten zeigen werden, damit umzugehen."



Diese Nachricht wurde bekanntgegeben, nachdem das führende Unternehmen für studentisches Wohnen ein prämiertes, auf 9 Säulen beruhendes Rahmenwerk vorstellte, das ein bislang einmaliges Angebot für seine Wohnanlagen bietet, um Studenten in einer möglicherweise kritischen Übergangsphase zu unterstützen, auf Auslöser von Stress aufmerksam zu machen und um den Studenten Fähigkeiten und Widerstandskraft zu lehren, diese zu bewältigen. Bis Ende 2019 werden weltweit 30.000 Studenten Zugang zu diesem Programm haben.



Bewerbungen für den BAFTA-GSA Short Film Commissioning Grant werden bis zum 4. Juni 2019 entgegen genommen. Die Gewinner werden Ende Juni benachrichtigt und am 9. Juli bei den BAFTA Student Film Awards vorgestellt.



