Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag des Sieges" geschlossen.

TAGESTHEMA

Siemens trennt sich mit einem Befreiungsschlag vom schwächelnden Energiegeschäft und wird damit zu einem reinen Technologiekonzern. Der Aufsichtsrat beschloss am Dienstag die Sparte Gas & Power aus dem Konzern auszugliedern und bis zum September nächsten Jahres als eigenständiges Unternehmen die Börse zu bringen. Dabei soll die Mehrheit der Anteile an die Siemens-Aktionäre verschenkt werden. Als Mitgift bekommt die New Co, die auch künftig den Namen Siemens tragen soll, die 59-prozentige Siemens-Beteiligung am Windenergieunternehmen Siemens Gamesa. In ähnlicher Weise war Siemens vor Jahren auch bei Osram ausgestiegen. Siemens will anders als bei dem Lichtkonzern aber als starker Ankeraktionär engagiert bleiben, auch wenn das Geschäft mit einem Jahresumsatz von rund 30 Milliarden Euro künftig nicht mehr in der Bilanz konsolidiert wird. Auf Sicht werde man die Sperrminorität nicht unterschreiten, versprach Konzern-Vorstandschef Joe Kaeser. Angesichts des deutlich höheren Streubesitzes könnte das Siemens-Energiegeschäft ein DAX-Kandidat werden. Das Energiegeschäft war lange Zeit der Kern des Industrie-Konglomerats, leidet aber seit Jahren unter dem strukturellen Wandel der Branche. Weltweit schrumpft das Geschäft mit Turbinen, die in konventionellen Kraftwerken auf Basis fossiler Brennstoffe eingesetzt werden. Zugleich steht der Markt für Wind- und Solarenergie unter erheblichem Wettbewerbsdruck.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

OSRAM (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18/19 ggVq Zahl 1Q18/19 Umsatz 844 +2% 9 828 EBITDA bereinigt 58 -38% 9 93 EBITDA Marge bereinigt 6,8 -40% 9 11,3 EBIT -40 -- 8 -3,0 Ergebnis nach Steuern/Dritten* -24 -- 8 -1,0 Ergebnis je Aktie verwässert -0,26 -- 8 -0,01 - * fortgeführte Geschäfte

SCHAEFFLER (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 1. QUARTAL 1Q19 ggVj Zahl 1Q18 Umsatz 3.552 -- 14 3.551 EBIT bereinigt 268 -32% 14 391 Ergebnis nach Steuern/Dritten 181 -25% 4 240 Ergebnis je Vorzugsaktie* 0,28 -22% 4 0,36

Weitere Termine:

06:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 1Q

07:00 DE/TLG Immobilien AG, Ergebnis 1Q

07:15 DE/Norma Group SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 HV)

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Elmos Semiconductor AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q

08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q

08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/Allianz SE, HV

10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, HV

10:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, HV

10:00 DE/Deutsche Börse AG, HV

10:30 DE/Hannover Rück SE, HV

13:00 DE/Volkswagen gibt Details zur vollelektrischen Modellfamilie bekannt

14:00 DE/Morphosys AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 1Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

18:20 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Biotest 0,04 EUR Friwo 0,40 EUR Fuchs Petrolub Vz 0,95 EUR Fuchs Petrolub St 0,94 EUR Hamborner REIT 0,46 EUR Hochtief 4,98 EUR Lufthansa 0,80 EUR Renk 2,20 EUR SHW 0,04 EUR Siltronic 5,00 EUR TAG Immobilien 0,75 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe März saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm - US 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2022 im Volumen von 5 Mrd DKK 11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 im Volumen von 1,5 Mrd SEK 11:00 CH/Auktion 0,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2045 (Volumen offen) 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit April 2024 im Volumen von 3 Mrd EUR 11:30 PO/Auktion 1,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2029 Auktion 2,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2034 im Gesamtvolumen von 1 bis 1,25 Mrd EUR

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.096,50 0,06 S&P-500-Future 2.890,30 -0,02 Nikkei-225 21.521,14 -1,84 Schanghai-Composite 2.911,86 -0,50 +/- Ticks Bund -Future 166,07 -4 INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.092,74 -1,58 DAX-Future 12.073,00 -2,15 XDAX 12.062,11 -2,15 MDAX 25.458,86 -0,78 TecDAX 2.835,49 -0,52 EuroStoxx50 3.401,16 -1,78 Stoxx50 3.113,73 -1,68 Dow-Jones 25.965,09 -1,79 S&P-500-Index 2.884,05 -1,65 Nasdaq-Comp. 7.963,76 -1,96 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,11 +75

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Auf eine Stabilisierung des DAX oberhalb der 12.000er Marke richten sich Marktteilnehmer am Mittwoch ein. "Der Druck hat erst einmal nachgelassen", sagt ein Händler. In Asien tendierten die chinesischen Märkte trotz schwacher US-Vorlagen knapp behauptet. Japan leidet dagegen unter dem festen Yen, der Nikkei gibt weiter nach. Im Blick steht weiterhin der Handelsstreit zwischen China und den USA. Jamie Dimon, Chef von JP Morgan, sieht eine Chance von 80 Prozent, dass der Handelsstreit gelöst wird. Unterstützung für die Märkte kommt nun auch von der Geldpolitik, als erste Zentralbank eines entwickelten Landes hat die Bank of New Zealand in der Nacht die Leitzinsen gesenkt.

Rückblick: Der Handelsstreit zwischen China und den USA belastete nach wie vor. Die Deutsche Bank glaubte nicht, dass China klein beigeben werde. Zumindest weitgehend entziehen konnten sich dem Druck die vergleichsweise unabhängigen Aktien des Versorger- und des Telekomsektors sowie der Immobilienbranche. Alle anderen Indizes schlossen mehr oder weniger deutlich im Minus, besonders Bankaktien, Rohstofftitel, Chemieaktien und Energietitel mit Abschlägen ihrer Stoxx-Branchenindizes von mehr als 2 Prozent. Solvay brachen um 6,7 Prozent ein. Das Unternehmen spürte seit Februar ein schwierigeres konjunkturelles Umfeld und war beim Ausblick vorsichtiger geworden. Dagegen stiegen DSM nach besseren Zahlen und einem angehobenen Ausblick um 4,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Henkel fielen um 5,2 Prozent. Bernstein meinte, der Konzern habe es geschafft, die ohnehin niedrigen Konsenserwartungen noch einmal zu unterbieten. Vonovia gewannen 5,2 Prozent. das Unternehmen profitiere von steigenden Immobilienpreisen und den niedrigen Zinsen, so die LBBW. Wirecard stiegen vor Zahlenausweis am Mittwoch um 5,5 Prozent. Morgan Stanley hat das Kursziel zwar gesenkt, blieb aber bei der Empfehlung "Übergewichten". BMW wiederum verloren nach ihren Quartalszahlen 2,3 Prozent - die Ergebnisse sind laut Jefferies leicht unter den Erwartungen geblieben. Mit Infineon ging es um 3 Prozent nach unten. Wegen der unveränderten Jahresprognose erwarte die DZ Bank für die nächsten zwei Quartale niedrigere Margen. Und BASF gaben nach schwachen Solvay-Zahlen 3,7 Prozent ab. Varta gewannen 7,9 Prozent. Positiv stufte ein Marktteilnehmer ein, dass sich die Marge deutlich verbessert hat. Zudem hob Varta die Prognosen an.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler hat sich der Handel im Wesentlichen um Siemens gedreht. Der Technologiekonzern trennt sich von seinem schwächelnden Energiegeschäft und bringt dieses an die Börse. Darüber hinaus will Siemens im Zuge der Strategie Vision "2020+" die Kosten bis 2023 um insgesamt 2,2 Milliarden Euro senken. Die Aktie wurde am Abend 1 Prozent fester gestellt. Die moderate Marktreaktion wunderte den Marktteilnehmer etwas, denn man hätte mit einer höheren Nachfrage nach den Papieren rechnen können. Die Geschäftszahlen von Morphosys verhalfen den Titeln zu einem Plus von 0,3 Prozent.

USA / WALL STREET

