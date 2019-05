Die Aktie des Datenbankanbieters MongoDB gehörte zu Jahresbeginn zu den Kursraketen an der Wall Street. So konnte sich das Wertpapier in kürzester Zeit verdoppeln. Das Unternehmen schreibt zwar noch tiefrote Zahlen und manche Anleger fragen sich, ob der Konzern jemals Geld verdienen wird, dennoch überwiegt das Prinzip Hoffnung.

Den vollständigen Artikel lesen ...