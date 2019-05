Der erste deutsche Manager eines großen Unternehmens, der AR-Chef von Linde, Herr Reitzle, plädiert für die Rückkehr zur Atomkraft, was einen völlig neuen Ton in die deutsche Energiediskussion bringt. Das wagte bislang niemand. Ökonomisch ist es richtig, ökologisch noch wichtiger, aber ideologisch haben die Deutschen damit ein Problem. Zwischen den Befürwortern der Atomkraft und den Gegnern besteht in Deutschland fast eine 1:1-Position. Fest steht allein: Mit Wind und Sonne und ohne Kohle ist die deutsche Energiebilanz nicht auszugleichen.



