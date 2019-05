JPMorgan hat Nestle nach einem Investorentag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Die Ziele für 2020 seien bestätigt worden, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihr Fokus habe darauf gelegen, wie der Schweizer Nahrungsmittelhersteller Geschwindigkeit und Bedeutung seiner Innovationen beschleunigt habe. Das untermauere die Glaubwürdigkeit, die Ziele zu erreichen und zeige, dass Nestle sich modernisiere und in einem fragmentierten und rascherem Umfeld wettbewerbsfähig bleibe./ck/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 04:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 04:53 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0038863350