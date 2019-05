Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Rund 900 000 deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger hatten 2018 ihren Wohnsitz in einem anderen EU-Land, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt anlässlich des Europatages am 9. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...