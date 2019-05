Der japanische Volkswagen-Rivale Toyota will im laufenden Geschäftsjahr nach einem Gewinnrückgang wieder zulegen. Wie Toyota am Mittwoch in Tokio bekanntgab, soll der Nettogewinn im bis 31. März 2020 laufenden Geschäftsjahr mit Hilfe von Kosteneinsparungen um fast ein Fünftel Prozent auf 2,25 Billionen Yen (18 Mrd Euro) steigen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war der Gewinn teils wegen Wertverlusten bei Aktienbeständen um rund ein Viertel Prozent auf 1,88 Billionen Yen gesunken. Der Betriebsgewinn stieg dagegen im Vorjahr um 2,8 Prozent auf 2,47 Billionen Yen, hieß es weiter.

Der Umsatz der Gruppe, zu der auch der Kleinwagenspezialist Daihatsu und der Nutzfahrzeughersteller Hino Motors gehören, dürfte im laufenden Geschäftsjahr um knapp ein Prozent auf 30 Billionen Yen sinken. Der Konzern strebt beim globalen Absatz für das laufenden Geschäftsjahr den Rekord von 10,7 Millionen Fahrzeugen an - ein Plus zum Vorjahr von 1,3 Prozent./ln/DP/zb

AXC0112 2019-05-08/08:53