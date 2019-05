Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. erweitert Anbaubetriebe in Puerto Rico DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Expansion/Planzahlen Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. erweitert Anbaubetriebe in Puerto Rico 08.05.2019 / 09:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. erweitert Anbaubetriebe in Puerto Rico Natural Ventures Puerto Rico erweitert Anbaufläche, Herstellungsbetriebe und Betriebsteam Vancouver, British Columbia, 8. Mai 2019 - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Anbau- und Herstellungsbetriebe in Puerto Rico vergrößert hat. Das Unternehmen hat in der Cannabisbranche der Insel eine signifikante Nachfragesteigerung gesehen. Folglich hat das Unternehmen seine Anbaukapazität erhöht. Mit der Erweiterung verfügt Natural Ventures über eine Anbaufläche von mehr als 9.000 Pfund pro Jahr. Das Unternehmen wird die Erweiterung seiner Anbaukapazitäten in Richtung eines kompletten Ausbaus hin zu einer jährlichen Kapazität von 30.000 Pfund fortsetzen. Zur Erweiterung seiner Anbaufläche hat das Unternehmen eine Partnerschaft mit VividGro geschlossen, einem führenden Unternehmen im Bereich Agrartechnologie für die private und kommerzielle Nutzung. VividGro bietet Chemesis' puerto-ricanischen Aufzuchteinrichtungen ihre neueste Generation von LED-Beleuchtungssystemen und Umweltkontrollen, was eine signifikante Senkung der Stromkosten ermöglicht. Zusätzlich zur Ausleuchtung der Gewächshäuser bietet VividGro ebenfalls eine Unterstützung für alle Aspekte des Ausbaus. VividGro ist eine unverzichtbare Partnerschaft, die es Chemesis erlauben wird, ihre Gemeinkosten zu reduzieren, während man die Produktion bei Erhaltung der Qualität erhöht. "Unsere Technologie wird helfen, den Weg für Chemesis zu beleuchten, um im Vergleich mit dem herkömmlichen Cannabisanbau mit niedrigeren Produktionskosten in der Branche führend zu sein," sagte der CEO von VividGro, David Friedman. "Die Kapazitätszunahme, die Kostensenkung und eine größere Energieeffizienz sind ein Gewinn für alle." Chemesis konzentriert weiterhin ihre Anstrengungen auf die Erweiterung ihrer Anbau- und Herstellungskapazitäten, was das Ergebnis eines Anstiegs der Nachfrage nach Weißprodukten und Natural-Ventures-Produktlinie ist. Mit dieser Ergänzung wird Natural Ventures seine Kapazität durch einen fortwährenden Zyklus im großen Maßstab erweitern, was zu einer deutlichen Steigerung der Produktion und zu einer gleichmäßigen monatlichen Produktion führt und Chemesis ermöglicht, eine stärkere Kapitalrendite für seine Aktionäre zu erzielen. "Natural Ventures wird sich weiter vergrößern, da man den Bedarf für Cannabisdienstleistungen vom Samen bis zum Verkauf sieht. Das Unternehmen ist auf der Insel führend und differenziert sich weiter durch hochwertige Produkte und Verfahren," sagte der CEO von Chemesis, Edgar Montero. "Unsere Partnerschaft mit VividGro bringt energieeffiziente Beleuchtung und automatisierte Umweltkontrollen, die den Ertrag und die Anbauqualität erhöhen. Diese Verbesserungen erlauben es dem Unternehmen, die früher bekannt gegebenen Bestellungen zu erfüllen, die gestiegene Nachfrage nach unserer Natural-Ventures-Produktlinie zu decken und weitere große Aufträge zu erhalten, da die Patientenbasis der Insel weiter zunimmt." Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert. 