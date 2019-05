Ab sofort bietet Tesla auch für das Model 3 eine Anhängerkupplung in Europa an. Verfügbar ist diese für das Model 3 mit "Standard-Reichweite Plus" und "Maximale Reichweite" mit Hinterrad- sowie Allradantrieb. In Deutschland kostet die Option 1.060 Euro brutto. Mit der Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf kann der Stromer aus Kaliforniern sowohl Anhänger mit bis zu 910 Kilogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...