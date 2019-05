Mein Name ist Marc, ich bin 19 Jahre alt und die Börse hat mein Leben verändert. Aber wie kam es dazu? Machen wir einen kleinen Sprung in die Vergangenheit. Politik interessierte mich als Jugendlicher nicht besonders. Ich war eine Sportskanone, aber kein fleißiger Schüler. Trotzdem hörte auch ich mit 15 Jahren täglich Nachrichten über den Abgasskandal. […] Im Original hier erschienen: Leserbrief: Ich bin 19 Jahre alt. Mein Weg an die Börse

Den vollständigen Artikel lesen ...