All for One Group AG verbucht Steuerertrag in Höhe von 2,9 Mio. EUR aus bisher strittigen Verlustvorträgen Commerzbank - Q1 net 120 Mio (Prog 101) , oper Erg 244 Mio (Prog 217) , Erträge 2,156 Mrd (Prog 2,146) Elmos Semiconductor AG mit positivem Jahresstart Prognose 2019 bestätigt Fuchs Pertrolub Vz - ex Div 0,95 EUR Fraport - Q1 Umsatz 803,8 Mio (Prog 790,7) , EBITDA 200,6 Mio (Prog 199,5) , bestätigt Prognose Bilfinger bestätigt nach Q1 Ausblick 2019 Heidelberger Druckmaschinen erreicht Ziele für 2018/19 - zunehmende konjunkturelle Risiken verlangsamen Wachstum Hochtief - ex Div 4,98 EUR init innovation in traffic systems SE startet mit Auftragsrekord ins Geschäftsjahr 2019 Lufthansa ex Div 0,80 EUR Sixt Leasing SE: ...

