Lange brodelte die Gerüchteküche, ob Lufthansa das einstige Familienmitglied Condor zurückholen wolle. Oberkranich Carsten Spohr hielt sich zwar bedeckt, heizte die Spekulationen aber an, indem er stets seine Ambition betonte, aktiv an der Konsolidierung der Luftfahrt mitmischen und alle Optionen prüfen zu wollen. Condor hat dieser Prüfung standgehalten.Am Rande der HV verkündete Spohr, ein unverbindliches Angebot abgegeben zu haben. Nicht nur das. Die Offerte für Condor könnte auf alle fünf Thomas Cook-Airlines ausgeweitet werden. Indem er so weit ausholt und sich gleich für den Kauf aller Airlines des britischen Reisekonzerns ins Spiel bringt, unterstreicht Spohr die trotz schwächerem ...

