Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Swiss Re von 112 auf 115 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Thomas Fossard geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem anziehenden Nachrichtenfluss aus. So sei ein Update zum Geschäftsgang im Erstversicherungsgeschäft für Firmenkunden (Corso) zu erwarten sowie zum möglichen Börsengang von ReAssure. Zudem sei die Solvabilität des Rückversicherers weiter stark und das Management habe jüngst zum Ausdruck gebracht, einen übermäßigen Kapitalaufbau vermeiden zu wollen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 11:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 01:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2019-05-08/09:47

ISIN: CH0126881561