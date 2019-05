Amazon und Apple überzeugen durch Vielseitigkeit

Innovation und die neusten Technologien verhalfen Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067) und Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) im Laufe der letzten Jahre zu enormer Größe. Auch jetzt beweisen die beiden Technologiekonzerne durch Ausbau von Infrastruktur und Produktpaletten weiterhin bei Anlegern und Kunden genau ins Schwarze zu treffen.

Amazon und Apple sind über die letzten Jahre hinweg zu den wertvollsten Unternehmen der Welt herangewachsen. Ständig trafen neuartige Innovationen den Nerv der Zeit - die Anleger sind überzeugt, die Kunden sind treu und Experten sehen in den aktuellen Projekten viel Luft für zukünftige Erfolge. Selbst Warren Buffett, der Starinvestor an der Spitze von Berkshire Hathaway, zeigt sich bereits seit dem ersten Investment in Apple, Mitte 2016, überzeugt von der Aktie. Nun gehören auch Amazon-Aktien zum Portfolio von Berkshire Hathaway. Buffetts Partner und stellvertretender Verwaltungsratschef von Berkshire Hathaway, Charlie Munger, äußerte sich am letzten Samstag im Rahmen der jährlichen Hauptversammlung äußerst positiv gegenüber Tech Aktien.

Vom Onlinebuchhändler zum digitalen Kaufhaus der Träume?

Seit der Gründung im Jahre 1994 entwickelte sich Amazon.com vom damaligen elektronischen Buchhandel zum heutigen größten Onlinehändler der Welt. Mit einem Umsatz (2018) von USD 233 Mrd. arbeiten knapp 650.000 Mitarbeiter tagtäglich an den neusten Innovationen im Bereich Onlinehandel, digital Distribution, Cloud Computing und Entertainment.

