Die hochinformativen und praxisnahen eintägigen Events werden in Cambridge, Grenoble, Stockholm, Moskau, München und Amsterdam stattfinden



WER: SiFive, das von den Entwicklern der RISC-V Architektur gegründete Unternehmen und führender Anbieter von kommerziellem RISC-V Prozessor-IP und kundenspezifischen SoC-Lösungen, sowie folgende Mitveranstalter und Ökosystempartner:



- Mitveranstalter: Imagination Technologies, Mentor, Qamcom, Syntacore - Partner: Antmicro, Credo, IAR Systems, Rambus, SecureRF, UltraSoC



WAS: Die SiFive Tech-Symposien zu RISC-V werden im Mai in sechs europäischen Städten abgehalten. Die Teilnahme an diesen hochkarätigen Informationsveranstaltungen, die zahlreiche Möglichkeiten zur Interaktion mit der Hardware-Community bieten, ist kostenlos. Jedes der Symposien beinhaltet Vorträge von Branchenveteranen, Ökosystempartnern und wissenschaftlichen Koryphäen. Die Teilnehmer lernen das RISC-V Ökosystem und den SaaS-basierten Ansatz kennen, der schnellen Zugriff auf benutzerdefinierte Kerne, Designplattformen und kundenspezifische SoC-Lösungen für neue Anwendungen ermöglicht.



WANN/WO:



- Cambridge - 13. Mai 2019 - Agenda/Anmeldung - München - 23. Mai 2019 - Agenda/Anmeldung - Amsterdam - 29. Mai 2019 - Agenda/Anmeldung (https://c212.net/c/lin k/?t=0&l=de&o=2456190-1&h=2043939491&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2 Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2456190-1%26h%3D4019669678%26u%3Dht tps%253A%252F%252Fsifivetechsymposium.com%252Fagenda-amsterdam%252F %26a%3DAgenda%252FRegistration&a=Agenda%2FAnmeldung)



SiFive ist der führende Anbieter von marktreifem Processor Core IP, Entwicklungs-Tools und Silicon-Lösungen auf Basis der freien und offenen RISC-V Befehlssatzarchitektur. Angeleitet von einem Team, das aus erfahrenen Topmanagern der Branche und den Initiatoren von RISC-V besteht, hilft SiFive SoC-Designern, Vorlaufzeiten für die Markteinführung zu verkürzen und Kosteneinsparungen durch maßgeschneiderte Open-Architecture-Prozessorkerne zu realisieren. Das Unternehmen demokratisiert den Zugang zu optimierten Silicon-Lösungen, indem es Systemdesignern in allen Marktsegmenten ermöglicht, kundenspezifisch angepasste RISC-V-basierte Halbleiter zu entwickeln. Das in Silicon Valley ansässige SiFive wird von Sutter Hill Ventures, Spark Capital, Osage University Partners, Chengwei, Huami, SK Hynix, Intel Capital und Western Digital unterstützt. Weitere Informationen findenSie unter www.sifive.com.



