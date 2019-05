Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Munich Re sieht aktuell die maximale Schadenbelastung von dem Debakel rund um Boeing - mit dem Absturz der Ethiopian-Airlines-Maschine und dem weltweiten Flugverbot - bei etwa 150 Millionen Euro, sagte Finanzvorstand Christoph Jurecka in der Telefonkonferenz mit Journalisten. Bisher hatte Munich Re die Maximalbelastung auf 120 Millionen Euro beziffert. Die erwartete Belastung setzt sich zusammen aus der Passagierhaftpflicht und Grounding der Maschinen des Typs Boeing 737 MAX, so Jurecka.

Swiss Re hatte am Freitag eine Belastung von 90 Millionen Dollar gemeldet. Hannover Rück hat für die erwarteten möglichen Schäden "Reserven gestellt", in Höhe eines "niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags", sagte Hannover-Rück-Finanzvorstand Roland Vogel. Die Schäden seien wegen des Flugverbots und der möglichen Produkthaftpflicht schwer absehbar. Der Gesamtschaden sei durch die eigene Rückversicherung für die Hannover Rück aber gedeckelt, so Vogel.

