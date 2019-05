Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - S IMMO AG (ISIN AT0000652250/ WKN 902388) beabsichtigt, auf der Grundlage eines von der Österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) am 06.05.2019 gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts, abhängig von den gegebenen Marktbedingungen, eine fix verzinsliche Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren zu begeben, so die S IMMO AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

