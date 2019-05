Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Unicredit hat eine Beteiligung von 17 Prozent an der Finecobank verkauft und dafür rund 1,01 Milliarden Euro eingenommen. Wie die italienische Bank mitteilte, wurde die Beteiligung zu einem Preis von 9,80 Euro je Aktie veräußert, was einem Abschlag von rund 4,4 Prozent zum vorab angekündigten Fineco-Schlusskurs entspricht.

Durch die Transaktion dürfte sich das Eigenkapital des Bankkonzerns um rund 21 Prozent verbessern und im zweiten Quartal ausgewiesen werden. Die Beteiligung von Unicredit an Fineco sinkt nach dem Verkauf auf rund 18 Prozent. In der Folge werde Fineco in der Bilanz dekonsolidiert und künftig als Vermögenswert klassifiziert.

Die Platzierung sei laut Unicredit ein erster Schritt in einer Reihe umfangreicher finanzieller Maßnahmen im Vorlauf zur Konzernstrategie für die Jahre 2020 bis 2023, welche am 3. Dezember in London vorgestellt werden soll.

May 08, 2019

