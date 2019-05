Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Nach den schwachen vorläufigen Zahlen und dem zurückgenommenen Ausblick habe das entgültige Zahlenwerk des Autozulieferers keine Überraschungen mehr gebracht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der massiven Kursverluste und des Bewertungsabschlags zur Vergleichsgruppe von 20 bis 30 Prozent bleibe die Aktie ein Kauf./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 08:02 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-05-08/10:13

ISIN: DE000A1H8BV3