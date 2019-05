Sto SE & Co. KGaA: Sto übernimmt restliche Anteile an der Ströher GmbH DGAP-News: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Sto SE & Co. KGaA: Sto übernimmt restliche Anteile an der Ströher GmbH 08.05.2019 / 10:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. P R E S S E I N F O R M A T I O N der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen Sto übernimmt restliche Anteile an der Ströher GmbH Beteiligung auf 100 % ausgebaut Markt- und Investitionsstrategie der Tochtergesellschaft wird unverändert fortgeführt Stühlingen, 8. Mai 2019 - Die Sto SE & Co. KGaA, international bedeutender Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen, übernimmt mit Wirkung zum 1. Juli 2019 die restlichen 49,9 % an der Ströher GmbH, Dillenburg, von den bisherig geschäftsführenden Gesellschaftern Gerhard Albert und Patrick Schneider und baut ihren Anteil auf 100 % aus. Seit Jahresbeginn 2016 war Sto mit 50,1 % an dem Klinker- und Keramikproduzenten beteiligt und konsolidiert die Gesellschaft seitdem im Wege der Vollkonsolidierung im Konzernabschluss. Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Ströher GmbH, Gerhard Albert, steigt zum 30. Juni 2019 aus dem Unternehmen aus. Patrick Schneider bleibt dem Unternehmen als Geschäftsführer erhalten, sodass eine Kontinuität der Unternehmensleitung gewährleistet ist. Zudem ist vorgesehen, zeitnah einen zweiten Geschäftsführer zu etablieren. Die Marktstrategie der Ströher GmbH, die vor allem auf Klinkerriemchen, Outdoorkeramik und Fliesen für den Außen- und Innenbereich spezialisiert ist, soll unverändert fortgeführt werden. Auch die Investitionsplanung am Standort Dillenburg wird wie vorgesehen umgesetzt. Insbesondere mit Klinkerriemchen zur Anwendung auf Fassaden- sowie Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS), die eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten erlauben, ergänzt Ströher das Oberflächensortiment des Sto-Konzerns und sichert dessen Position als weltweit führender WDVS-Anbieter ab. Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld Wärmedämm-Verbundsysteme. Zum Kernsortiment gehören außerdem hochwertige Fassadenelemente sowie Putze und Farben, die sowohl für den Außenbereich als auch für das Innere von Gebäuden angeboten werden. Weitere Schwerpunkte sind die Bereiche Betoninstandsetzung / Bodenbeschichtungen, Akustik- und vorgehängte Fassadensysteme. Ansprechpartner: Rolf Wöhrle, Vorstand Finanzen der STO Management SE, diese handelnd für die Sto SE & Co. KGaA, Tel.: 07744/57-12 41, E-Mail: r.woehrle@sto.com Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik, Tel.: 0911/9597-871, E-Mail: cw@tik-online.de 08.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sto SE & Co. KGaA Ehrenbachstraße 1 79780 Stühlingen Deutschland Telefon: +49 (0)7744 57-0 Fax: +49 (0)7744 57-2178 E-Mail: info@sto.com Internet: www.sto.de ISIN: DE0007274136 WKN: 727413 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 808161 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 808161 08.05.2019 ISIN DE0007274136 AXC0141 2019-05-08/10:15