Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zalando von 14 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Angesichts des sich wandelnden Geschäftsmodells und anderer Veränderungen sei der Online-Modehändler derzeit schwer einzuschätzen, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel resultiere aus den geringeren geplanten Investitionen. Es sei aber unsicher, ob es dem Unternehmen gelingen werde, seinen lanfristigen Margenausblick zu erreichen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 18:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000ZAL1111