Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach Zahlen von 41 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht des Schmierstoff-Herstellers zum ersten Quartal habe ihn in seiner Vorsicht bestätigt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da es zunächst Risiken für den Ausblick gebe, sei eine neutrale Haltung angebracht./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-05-08/10:25

ISIN: DE0005790430