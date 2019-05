Die Privatbank Berenberg hat Infineon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Nach den vorläufigen Quartalszahlen im März und der damit einhergegangenen Gewinnwarnung des Chipherstellers habe es bei den endgültigen nun keine Überraschungen mehr gegeben, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kernpunkt sei nun, wann die Nachfrage sich wieder erholen oder hob sie weiter sinken werde./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 06:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006231004