Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für 1&1 Drillisch von 69 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktie des Mobilfunkunternehmens dürfte wegen der Sorgen über negative finanzielle Folgen eines eigenen Netzes volatil bleiben, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schritt dürfte aber weniger finanzielle Mittel erfordern als am Markt befürchtet. Für 2020 bis 2030 erwartet der Analyst positive freie Mittelzuflüsse (Free Cashflow)./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 18:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-05-08/10:29

ISIN: DE0005545503