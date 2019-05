Von der "Ernte bis zum Becher". Starbucks will zusammen mit dem Blockchain-Service von Microsoft die Herkunft des Kaffees leichter nachvollziehbar machen. Dabei sollen Kaffeebohnen aus der ganzen Welt mithilfe der Blockchain-Technologie in Echtzeit nachverfolgt werden, was gleichzeitig die Lebensgrundlage der Bauern verbessern soll.

