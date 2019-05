flatex Morning-news DAX update: Zur Charttechnik: Es geht weiter klar nach unten, ...

Die roten Vorzeichen dominieren die wichtigen asiatisch-pazifischen Aktienmärkte. Der Hang Seng China Enterprises Index verliert 1,4 Prozent, der Hong Kong Hang Seng Index 1,1 und der japanische Nikkei fällt um 1,5 Prozent. Der DAX startet leicht erholt bei 12.125 und liegt somit etwas höher als zum Vortagesschluss. Gewinner im DAX ist die Aktie von Wirecard mit einem Plus von mehr als vier Prozent. Die Futures für den US-Handel pendeln derzeit um die Nulllinie.

Zur Charttechnik: Es geht weiter klar nach unten, das ist die Erkenntnis des gestrigen Handelstages im DAX. Am Schluss stand ein deutliches Minus von 1,58 Prozent auf 12.092,74 Punkte auf dem Kurszettel. Wie negativ dieser Tag war, zeigt auch der Blick auf die Handelspanne. Das Tageshoch lag bei 12.319,05 und damit 226 Punkte über dem Handelsschluss. Außerdem umschließt die gestrige negative Kerze im Kerzenchart die vom Montag komplett, was in der Candlestick Analyse als ein klar negatives Zeichen gilt. Damit nähert sich der Kurs dem Aufwärtstrend, der sich seit dem letzten markanten Tief am 27.12.18 etabliert hat. Aktuell verläuft dieser bei rund 11.780 Punkten, was für den DAX eine wichtige Unterstützung darstellen sollte. Wenn dieser Trend unterschritten wird, dann liegt knapp darunter die 200-Tage-Linie (EMA-Basis) bei derzeit 11.741 Zählern. Traditionell schenken viele Marktteilnehmer diesem gleitenden Durchschnitt eine große Aufmerksamkeit, was ihn sehr oft zum wichtigen Widerstand bzw. Kursunterstützung werden lässt. Auf dem Wege in diese Zone könnten vorher noch die Unterstützungen bei rund 12.030 und 11.846 Punkten relevant werden. Die Marke von 12.000 Zählern stellt übrigens nur eine psychologische, aber keine charttechnisch wichtige Marke dar. Auf dem Weg nach oben lauern Widerstände bei 12.256 und 12.319,05 Punkten in Form des gestrigen Tageshochs.

