Aktie im Fokus - Wirecard: Völlig dem negativen Trend am deutschen Aktienmarkt entziehen, ...

Völlig dem negativen Trend am deutschen Aktienmarkt entziehen, konnte sich gestern das Papier von Wirecard. Die Aktie schloss im Xetra Handel sehr komfortabel im Plus, der Zuwachs betrug 5,49 Prozent auf 133,50 Euro. Damit konnte die Wirecard Aktie auch wieder per Schlusskurs über die wichtige 200-Tage-Linie (EMA-Basis) klettern, welche aktuell bei 130,79 Euro verläuft.

Auf der Oberseite sind bei 136,50 und insbesondere bei 142,65 Euro die nächsten Widerstände auszumachen. Zwischen 125,15 und 124,00 Euro lässt sich eine horizontale Unterstützungszone herleiten. Eine weitere Unterstützungslinie ist der seit 25.03.2019 intakte Aufwärtstrend, aktuell verläuft dieser bei rund 119,40 Euro. Insgesamt ist Wirecard eine der wenigen Aktien im DAX, welche im Vergleich zum Schlusskurs am Freitag bisher zulegen konnte.

