Auf den ersten Blick ist die Bilanzpräsentation am Donnerstag richtungsweisend. Doch es gibt andere Gründe, den Wert genau unter die Lupe zu nehmen. Hohe Kosten bei der Versteigerung der 5G-Sendefreqenzen in Deutschland und die Frage, ob der Deal zwischen der Tochter T-Mobile US mit Sprint doch noch platzt, bewegten zuletzt die Telekom-Aktie.

