Berkeley, Kalifornien



Die Swiss Shakti Foundation hat heute den dritten Teil ihres vierteiligen Whitepapers veröffentlicht. Der 25-seitige Abschnitt erläutert die mathematischen Hintergründe des einzigartigen Proof-of-Effort-(PoE)-Protokolls von Shakti Coin.



Das PoE-Protokoll wurde geschaffen, um finanzielle Inklusion und Wohlstand an jedem Ort der Welt zu fördern. Wir hoffen, dass Ökonomen, die Fintech-Community und die Verantwortlichen für die Geld- und Währungspolitik ihm Beachtung schenken. Wir sind überzeugt, dass unser PoE-Protokoll bei ihnen auf eine überwältigende Zustimmung stossen wird.



Prämie für Early Adopter



Early Adopter werden mit einer Prämie von 10 000 Shakti Coins (im Gegenwert von USD 50 000) belohnt, wenn sie eine Power-Mining-Lizenz beantragen. Während unserer Voranmeldungsphase ist in jedem Land eine begrenzte Anzahl von Schürflizenzen verfügbar. Einige Lizenzen sind für lediglich USD 49,95 erhältlich. Die Prämie für Early Adopter ist jedoch nur bei einer begrenzten Anzahl dieser Lizenzen enthalten. Derzeit erhalten die ersten Antragsteller ihre Shakti-Coins-Prämie nach dem Prinzip «solange der Vorrat reicht». Die Voranmeldung endet, sobald dieser Vorrat erschöpft ist.



Besuchen Sie https://www.shakticoin.com/static/docs/opportunity.pdf, um unsere vollständigen AGB nachzulesen. Darin steht, wie Sie eine Lizenz beantragen und in den Genuss Ihrer Bonusprämie gelangen können.



Die Power-Mining-Lizenz berechtigt ihren Inhaber, einen Knoten zu betreiben und Shakti Coins zu schürfen. Schürflizenzen bilden eine neue digitale Anlageklasse im aufstrebenden Fintech-Sektor. Sie sind auf eine Lizenz pro Person beschränkt.



Der vierte Teil des Whitepapers der Swiss Shakti Foundation liefert ein eindrucksvolles Rechenbeispiel, wie Shakti Coin jedem Einzelnen und der Gesellschaft eine bessere finanzielle Inklusion und Gleichberechtigung ermöglicht. Er soll bis zur dritten Maiwoche 2019 veröffentlicht werden.



Über Shakti Coin:



Das Shakti-Coin-Projekt ist eine internationale Basisinitiative, die unabhängig von jeglichen Verbindungen zur Industrie, zu Regierungen, Religionen oder politischen Parteien besteht. Die Swiss Shakti Foundation ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in der Schweizer Gemeinde Zug. Ihre Aufgabe lautet, das Shakti-Ökosystem unter Einhaltung aller dafür geltenden Vorschriften und Gesetze zu fördern und weiterzuentwickeln.



Weitere Informationen finden Sie unter https://www.shakticoin.com



Pressekontakt:



Swiss Shakti Foundation secretariat@shakticoin.com Rigistrasse 2, CH-6300 Zug, Schweiz Tel.: +41 41 266 07 67