Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Nestle nach einem Kapitalmarkttag des Lebensmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Die Fortschritte mit Blick auf die für 2020 gesteckten Unternehmensziele seien deutlich geworden, schrieb Analystin Eileen Khoo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Innovationen dürften die Umsatzdynamik befeuern./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 04:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-05-08/10:38

ISIN: CH0038863350