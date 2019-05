Nach Darstellung von SMC-Research hat die GK Software SE im letzten Jahr ihren rasanten Expansionskurs fortgesetzt, doch ergebnisseitig enttäuscht. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht das Problem in einer fehlenden Balance zwischen dem Wachstumstempo und der Profitabilität, zeigt sich aber mit Verweis auf die steigende Sensibilität des Unternehmens für dieses Thema davon überzeugt, das GK Software künftig wieder steigend Marge erzielen wird.

GK Software sei im letzten Geschäftsjahr erneut stark gewachsen und habe seine Marktstellung weiter ausgebaut. Mit Neukunden in Australien, Saudi-Arabien, Ägypten und vor allem in den USA sowie mit Systeminstallationen in Ländern wie Japan oder Singapur habe die geographische Reichweite einmal mehr massiv zugenommen. Auch technologisch habe GK Software wieder neue Ausrufezeichen setzen können, wie etwa mit der Integration der KI-Funktionalitäten.

Allerdings habe es GK Software nicht geschafft, diese beeindruckende Dynamik wie geplant in eine adäquate Ergebnisentwicklung umzumünzen. Das Unternehmen begründe dies mit dem Zusammenwirken einer Reihe von Ursachen, doch im Kern handele es sich um geplante und ungeplante Kosten der rasanten Expansion.

Um den angestrebten Ausbau des eigenen Marktanteils auch jenseits von Deutschland und Europa zu erreichen und sich damit eine starke Ertragsbasis für die nächsten Jahre und Jahrzehnte zu sichern, werde GK Software auch in 2019 und in den nächsten Jahren noch kräftig in den Aufbau der Organisation und in die Produktentwicklung investieren und wohl auch investieren müssen. Die zentrale Aufgabe sei es dabei laut SMC-Research, die richtige Balance zu finden, um einerseits das Expansions- und Innovationstempo hochzuhalten und andererseits die Ertragskraft nicht zu stark zu belasten.

Diese anspruchsvolle Aufgabe sei nach Einschätzung der Analysten im letzten Jahr im Hinblick auf das Ergebnis zwar unbefriedigend gelöst worden, doch das Unternehmen zeige sich nun gewillt, den Fokus auf die Profitabilität zu stärken. SMC-Research erwartet deswegen, dass GK Software in diesem Jahr die Kostendynamik spürbar drosseln werde, was bei reibungsloseren Projektverlauf und bei einer in etwa planmäßigen Entwicklung der Lizenzeinnahmen einen kräftigen Ergebnissprung zur Folge haben dürfte, so die Analysten.

Aus dem Schätzmodell, in dem die Analysten von einer deutlichen Profitabilitätsverbesserung ausgehen, aber nach eigener Aussage weit unterhalb der vom Unternehmen selbst angestrebten Margenniveaus bleiben, ergebe sich ein neues Kursziel von 121,50 Euro. Dieses signalisiere für die Aktie ein hohes Kurspotenzial, weswegen SMC-Research das Urteil "Buy" trotz der letztjährigen Enttäuschung bestätigt. Zentrale Annahme dabei sei, dass es GK Software in Zukunft besser gelingen werde, ein Gleichgewicht zwischen den Zielen Wachstum und Profitabilität herzustellen.

