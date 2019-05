Aleph Objects, Inc., ein Marktführer im Bereich 3D-Desktopdrucker für professionelle Anwendungen, lanciert heute sein 3D-Druckgeschäft auf dem europäischen Markt. Aufbauend auf dem Ruf der 3D-Drucker der LulzBot-Reihe, die in Bezug auf Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit führend sind, richtet sich die Expansion an den spezifischen Bedürfnissen der europäischen Kunden und Wiederverkäufer aus. Die neue europäische Zentrale des Unternehmens Aleph Objects Netherlands B.V. befindet sich in der dynamischen niederländischen Metropole Rotterdam. Damit auch zukünftige Geschäftschancen in ganz Europa wahrgenommen werden können, wurde mit Aleph Objects Europe Holding B.V. überdies eine neue Holding-Gesellschaft gegründet.

Grant Flaharty, Aleph Objects CEO, announces the launch of its LulzBot line of 3D printers into the European market today with new headquarters in Rotterdam to address the specific needs of European customers and resellers. (Photo: Business Wire)