Wien (pts018/08.05.2019/10:30) - Das Wiener SAP-Beratungsunternehmen CNT Management Consulting AG ist im Geschäftsjahr 2018 von 44 auf 51 Mio. Euro Umsatz (+16%) gewachsen und hat an seinen sieben Standorten über 50 neue Berater/innen eingestellt (+20%). Möglich wurde dies durch große SAP-S4/HANA-Projekte in der Automobilzulieferindustrie und bei Pharmaunternehmen. "In den nächsten zwei Jahren wird das Wachstum einstellig fortgesetzt", prognostiziert CNT-Vorstand Andreas Dörner. http://www.cnt-online.com Greenfield-Projekte (SAP-S/4HANA-Neueinführungen) und Brownfield-Installationen (Umstellung bestehender SAP ERP) in Deutschland und Österreich sind ebenso Umsatzbringer wie SAP-ERP-Rollouts in Süd- und Mittelamerika. CNT kommt dabei die langjährige Erfahrung, Methodik und Top-Qualität in der Umsetzung zugute. "Dafür wurden wir bereits mehrfach mit den SAP Quality Awards ausgezeichnet und konnten so viele junge wie erfahrene Mitarbeiter trotz ausgedünntem Personalmarkt für CNT begeistern", sagt Dörner. "Allein 2018 haben wir 50 Young Professionals zu Consultants ausgebildet, 2019 den 'Great Place to Work' Award erhalten." 20 Jahre SAP-Know-how CNT Management Consulting hat sich in den vergangen 20 Jahren von einer kleinen Softwareberatung zu einem der führenden SAP-Beratungshäuser im süddeutschen und österreichischen Raum entwickelt. Zuletzt wurde das starke Wachstum vor allem durch die S/4-Prozess- und Implementierungsberatung getrieben. In der klassischen Beratung konnte CNT mit dem Fokus auf hochwertige Einführungsstandards und der Global-Template- / Rollout-Strategie sowie der guten Prozess-Expertise punkten. "Das erfolgreiche Management von Technologien, Big Data und digitaler Verwaltung sowie Integration und Automatisierung wird immer wichtiger", sagt CNT-Chef Dörner. Über CNT Management Consulting Die SAP-Beratungsgesellschaft CNT Management Consulting AG wurde 1999 in Wien gegründet und betreut mit rund 250 Berater/innen an den Standorten Wien, Innsbruck, Linz, München und Mainz Unternehmen in allen Bereichen der SAP-Integration. Mit Bozen (Italien) und Hasselt (Belgien) kamen im 20. Jahr ihres Bestehens zwei weitere Standorte hinzu. Das Unternehmen zählt mit 51 Mio. Euro Umsatz (2018) zu den Marktführern für SAP-Beratung in Österreich und peilt in den nächsten Jahren weiteres (organisches) Umsatz- und Mitarbeiterwachstum an. http://www.cnt-online.com Kontakt: Tina Tichy, Kommunikation CNT Management Consulting GmbH Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Wien E-Mail: t.tichy@cnt-online.com (Ende) Aussender: CNT Management Consulting AG Ansprechpartner: Alexandra Arnitz Tel.: +43 1 2164 268-0 E-Mail: A.Arnitz@cnt-online.com Website: www.cnt-online.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190508018

