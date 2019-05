Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Aktie MüRü http://bit.ly/2Lr5Hb7 Aktie Siemens http://bit.ly/2JnUOUZ Der Dax startet nach dem deutlichen Minus vom Dienstag heute recht stabil. Allerdings zeigt die Charttechnik am kurzfristigen Ende nach unten. An der Wall Street machten sich die Anleger nun doch stärkere Sorgen um den Zollstreit. Die chinesischen Exporte sind im April überraschend stark gefallen. An Chinas Börsen hielten sich die Verluste aber in Grenzen. In Japan ging der Nikkei weiter in die Knie, nachdem er sich tags zuvor bereits schwach aus der längeren Feiertagspause zurückgemeldet hatte. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Die Commerzbank ist mit einem Gewinneinbruch ins Jahr gestartet. Siemens hat im zweiten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Höhere Katastrophenschäden haben Munich Re einen deutlichen Gewinnrückgang eingebrockt. Wirecard hebt nach einem starken ersten Quartal die Gewinnprognose leicht an. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß