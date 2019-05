Heizöl in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird am Mittwoch etwas günstiger. Kunden, die heuten bestellen können mit einer Ersparnis von bis zu 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter rechnen. Die Lage am Ölmarkt bleibt volatil und von der allgemeinen Börsenstimmung getrieben, die sich zuletzt deutlich nervöser präsentiert. Nordseeöl (Brent Crude) pendelt um die Marke von 70 Dollar je Barrel, die aktuell ...

