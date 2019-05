Mit der Entscheidung, die Bürgermeister-Wahl in Istanbul zu wiederholen, riskiert die AKP, die Rezession weiter zu verschärfen.

Schlaf war in den vergangenen Nächten in Istanbul nicht immer leicht zu bekommen. Zumindest, wenn man in den Vierteln Besiktas oder Kadikoy lebt. Diese nämlich sind traditionell Hochburgen der CHP, der größten Oppositionspartei der Türkei. Um gegen die Annullierung der Wahl von Ekrem Imamoglu zum Bürgermeister der 16-Millionen-Metropole zu demonstrieren, gingen Hunderte Menschen auf die Straße und schlugen mit Kochlöffeln auf Pfannen und Töpfe ein - eine spätestens seit den Gezi-Protesten 2013 traditionelle Form, gegen Ungerechtigkeiten zu protestieren.

Der Protest der Finanzmärkte dagegen war still. Nur wenige Minuten, nachdem die Oberste Wahlkommission am Montagabend ihre Entscheidung verkündete, rasselte die türkische Lira um fünf Prozent nach unten. Für einen Euro bekam man am Dienstag 6,90 Lira. Damit ist die Währung nicht mehr weit von den Tiefstständen vom vergangenen Sommer entfernt.

Für den Wirtschaftsstandort bedeutet die Entscheidung, die Wahl zum Bürgermeisteramt vom 31. März zu annullieren, nichts Gutes. Zunächst dürfte nach der Entscheidung auch den optimistischeren Unternehmen klar werden: Der Deckmantel der türkischen Demokratie ist hauchdünn. Gewählt wird so lange, bis Erdogan gewinnt. Im Falle Istanbuls geht es nicht nur um den erlittenen Gesichtsverlust (Erdogan selbst begann seine politische Karriere als Bürgermeister der Stadt). Es geht auch um millionenschwere Aufträge der Stadtverwaltung an AKP-nahe Unternehmen, und um öffentliche Gelder die an AKP-nahe Stiftungen flossen (denen Erdogans Sohn und Frau vorstehen). Möglich, dass es auch um Korruption und Vetternwirtschaft dreht. In ...

