Siemens Gas & Power soll bis April 2020 ausgegliedert werden - doch bis dahin hält die Energiesparte weiter an seinem Sparkurs fest.

Die Energie-Sparte von Siemens will die Kosten in den nächsten vier Jahren deutlich senken und damit die Umsatzrendite verdoppeln. In einer am Mittwoch veröffentlichten Präsentation von Spartenchefin Lisa Davis und ihren Kollegen heißt es, die neue, vergrößerte Sparte Gas & Power wolle bis zum Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) ...

