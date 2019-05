Am Mittwoch sah es für einen kurzen Moment so aus, als könnte der DAX die sehr schwachen ersten beiden Börsentage dieser Handelswoche vergessen machen. Allerdings wurden die zwischenzeitlichen Kursgewinne schnell wieder abgegeben. Offenbar hält die Verunsicherung an.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.095 MDAX +0,2% 25.496 TecDAX +0,4% 2.844 SDAX +0,3% 11.466 Euro Stoxx 50 -0,1% 3.396

