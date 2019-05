Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach Zahlen von 39 auf 38 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Mannheimer Schmierstoffspezialist sei sehr verhalten in das laufende Jahr gestartet, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Zahlenwerk habe sich aber im Rahmen seiner Erwartungen bewegt./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 08:55 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2019-05-08/12:06

ISIN: DE0005790430