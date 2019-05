Frankfurt am Main (ots) - Audio-Content wird beim Dialog zwischen Marken und Nutzern immer wichtiger - damit steigen auch die kreativen Anforderungen an klassische Radiospots. Beim AS&S Radio Kreativ-Workout 2019 erfahren junge Talente aus Unternehmen und Agenturen, was heute gute Radiowerbung ausmacht.



Wie kreativ Radiowerbung sein kann, hat der Radio Advertising Award in diesem Jahr erneut mit außergewöhnlichen Radiospots und Audio-Ideen gezeigt. Doch was unterscheidet einen guten von einem 08/15-Radiospot? Welche kreativen Elemente sorgen für Aufmerksamkeit bei den Hörern? Und wie lässt sich eine spannende Story für einen Spot entwickeln?



Die AS&S Radio Kreativ-Workouts liefern Nachwuchskräften aus Agenturen und Unternehmen Antworten auf all diese Fragen - in Theorie und Praxis. Niels Alzen, Executive Creative Director bei BrightHouse, erläutert, was kreative Radiospots ausmacht und welche "Goldenen Regeln" Orientierung bei Konzeption und Umsetzung bieten. Auf Grundlage konkreter Kundenbriefings coacht der renommierte Kreative darüber hinaus die Teilnehmer am Nachmittag in kleinen Arbeitsgruppen - von der ersten Idee bis zum fertigen Spotmotiv. Weitere Coaches beim AS&S Radio Kreativ-Workout sind Jörg Hoffmann, Geschäftsleitung Kreation bei Leo Burnett, und Oliver Ramm, Leitung Kreation bei Kolle Rebbe. Die professionelle Umsetzung der Spotideen erfolgt direkt vor Ort im Studio - in Zusammenarbeit mit erfahrenen Toningenieuren der Partnerproduktionen sowie bekannten Sprecher.



Die allgemeine Einführung in die Radio- und Audio-Welt übernehmen Ralf Gessner, Leiter Marketing AS&S Radio, und der AS&S-Marktforschungsexperte Hans-Peter Gaßner, der den Gästen vermittelt, welche stilistischen Tipps und Tricks die Wirksamkeit von Radiospots erhöhen. "Das Konzept des AS&S Radio Kreativ-Workouts, das Theorie und Praxis in sehr komprimierter Form miteinander verbindet, ist in dieser Form einzigartig im Markt", betont Ralf Gessner. "Wir bringen alle Parteien, die im Entstehungsprozesses einer Radiokampagne involviert sind, zusammen: vom Kunden über den Mediaplaner und die Kreativagentur bis hin zum Tonmeister. Und das in einem kreativen, inspirierendem Umfeld, das den Nachwuchskräften ausreichend Raum zum Austausch und Networken bietet."



Die Termine des AS&S Radio Kreativ-Workouts 2019: 25. Juni 2019: Frankfurt, A.R.T. Studios 2. Juli 2019: Düsseldorf, Hastings Audio Network 9. Juli 2019: München, EXIT Studios 20. August 2019: Berlin, Hastings Audio Network 27. August 2019: Hamburg, Hastings Audio Network



Weitere Informationen, Kontaktdaten und Anmeldemöglichkeiten zum AS&S Radio Kreativ-Workout 2019 finden Sie unter www.ard-werbung.de/kreativ-workout.



Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem einzigartigen Angebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowie innovativen Webradio-Angeboten steht für starke Reichweiten, kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. Die AS&S Radio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot finden sich unter www.ass-radio.de.



Pressekontakt: Norbert Rüdell Pressesprecher Telefon: 069/15424-218 Mobil: 0160/96930306 norbert.ruedell@ard-werbung.de