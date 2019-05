Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) zeigt sich heute überraschend stark und rückt um +5,44% auf 108,06 Euro vor. Anleger nehmen die heute vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal (1. Januar bis 31. März) mit Freude zur Kenntnis. Der Umsatz erhöhte sich um 4% auf 20,9 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis stieg um 7% auf 2,41 Milliarden Euro.

Dazu kommt die Nachricht vom Dienstagabend (nachbörslich), dass der Industrie-Koloss sich neu aufstellen will durch einen Spin-off von Siemens Gas and Power (GP) - welches die Siemens-Geschäfte in den Bereichen Öl und ...

