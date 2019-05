Die Voltabox AG (ISIN: DE000A2E4LE9) macht große Fortschritte bei der sukzessiven Erweiterung der bestehenden Kundenbasis.

So konnten in jüngster Zeit vielversprechende Pilotprojekte im Automobil-Bereich vorangetrieben werden, die zum Teil bereits im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres in die Serienproduktion überführt werden sollen. Den Beginn macht ein vollelektrischer Kleintransporter ähnlich dem StreetScooter. Weitere Fahrzeuge werden folgen. Auch in bereits besetzten Anwendungsfeldern wie Fahrerlosen Transportsystemen konnten neue Kunden gewonnen werden.

Das erste Projekt für den automobilen Markt betrifft den spezialisierten Fahrzeugbauer Ladog. Voltabox entwickelt aktuell eine Li-Ionen-Batterie für ein multifunktionales Fahrzeug für den kommunalen Einsatz, das dem StreetScooter ähnelt. Mit dem für das Ladog-Fahrzeug vorgesehenen Hochvolt-Batteriesystem mit einer Spannung von 400 V, einer Kapazität von 40 kWh und den darin verwendeten Rundzellen setzt Voltabox neue Standards ...

