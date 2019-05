Die Behörde bezeichnet das Ergebnis als "übereinstimmend mit den Schlussfolgerungen wissenschaftlicher Überprüfungen aus vielen anderen Ländern und Bundesbehörden." Auch das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hatte Glyphosat als nicht krebserregend eingestuft und eine entsprechende Empfehlung an die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) ausgesprochen. Die EFSA sowie die Risikobewertungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten stimmen mit der Bewertung überein, ebenso wie entsprechende Behörden aus Kanada, Australien, Japan, Neuseeland und der Weltgesundheitsorganisation WHO. Glyphosat ist der in den USA am meisten verwendete ...

