FRANKFURT (Dow Jones)--Bei der Aufstockungsauktion fünfjähriger Bundesobligationen (Bobl) hat sich am Mittwoch eine niedrigere Durchschnittsrendite ergeben als bei der vorhergehenden Versteigerung. Sie fiel auf minus 0,46 nach minus 0,41 Prozent. Auch die Zeichnungsquote reduzierte sich auf 1,6 (1,8). Für die 3 Milliarden Euro umfassende Emission gab es Gebote in Höhe von 3,869 Milliarden, wovon 2,380 Milliarden zugeteilt wurden. Einen Teil des Emissionsvolumens in Höhe von 620 Millionen Euro nahm die Finanzagentur für Marktpflegezwecke in das eigene Buch.

Im Folgenden die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Daten der vorherigen Auktion am 10. April):

=== Emission 0,00-prozentige Bundesobligationen mit Laufzeit 5. April 2024 Volumen 3 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,869 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 2,380 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,6 (1,8) Durchschnittsrend. -0,46% (-0,41%) ===

May 08, 2019 05:56 ET (09:56 GMT)

