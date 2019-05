Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Societe Generale von 36 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zielsenkung reflektiere niedrigere Gewinnerwartungen für 2020, schrieb Analystin Lorraine Quoirez in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie trage damit Risiken für die Kapitalentwicklung und einem niedrigeren Marktwert für die Komercni Banka Rechnung. Die Analystin sieht für die Aktien aber weiterhin Luft nach oben./mis/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2019 / 13:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2019-05-08/12:59

ISIN: FR0000130809