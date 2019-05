JPMorgan hat Vestas nach Zahlen und dem am Dienstag überraschend angekündigten Rücktritt von Vorstandschef Anders Runevad im Sommer auf "Underweight" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 485 dänische Kronen. Der dänische Windkraftanlagenbauer sei sehr schwach in das Jahr 2019 gestartet, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Mitte der vom Unternehmen avisierten Margenspanne für das Gesamtjahr zu erreichen, erscheine nun ambitioniert./ck/elm Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2019 / 07:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2019 / 07:49 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0084 2019-05-08/13:04

ISIN: DK0010268606